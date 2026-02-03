Мэр Уфы: напавшего на школу подростка обижали одноклассники
Напавшего на школу девятиклассника обижали сверстники, сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Его слова передает «Интерфакс».
«Девятиклассники обижали парня. Зашел с пневматической винтовкой и открыл огонь. Никто не пострадал», – сказал Мавлиев.
Утром 3 февраля девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в гимназии № 16 в Уфе. Предварительно, ученик прошел на урок с оружием, несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду.