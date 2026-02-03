Газета
Главная / Общество /

Мэр Уфы: напавшего на школу подростка обижали одноклассники

Ведомости

Напавшего на школу девятиклассника обижали сверстники, сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Его слова передает «Интерфакс».

«Девятиклассники обижали парня. Зашел с пневматической винтовкой и открыл огонь. Никто не пострадал», – сказал Мавлиев.

Утром 3 февраля девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в гимназии № 16 в Уфе. Предварительно, ученик прошел на урок с оружием, несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду.

Читайте также:В правительство направили проект о создании системы предотвращения травли
