Мэр Уфы: напавшего на школу подростка обижали одноклассники

Утром 3 февраля девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в гимназии № 16 в Уфе. Предварительно, ученик прошел на урок с оружием, несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду.