Глава Башкирии обещал уволить руководство школы в Уфе при подтверждении буллинга
Глава Башкирии Радий Хабиров пригрозил руководству гимназии № 16 в Уфе увольнением, если будет установлен факт буллинга девятиклассника, напавшего на учителя и учеников. Он сообщил об этом журналистам, видеозапись опубликована в Telegram-канале главы республики.
По словам Хабирова, причина для совершения подростком этого поступка «требует глубокого изучения».
«Значит, позиция у меня всегда была такая: если мы обнаружим факт буллинга, мы выметаем всех отсюда – руководство школы», – подчеркнул он.
Глава республики отметил, что мотивы совершения подобных преступлений бывают разные: неполадки в семье, несчастная любовь, буллинг. Юноша, напавший на гимназию, из полной многодетной семьи, обратил внимание Хабиров.
Лидер Башкирии также отметил, что автомат, который девятиклассник принес в школу, – игрушечный, пластиковый, и металлодетектор не мог его «увидеть». При этом устройство среагировало на нож, который также был у подростка. Но мальчика никто не остановил, потому что у большинства учащихся есть с собой что-то металлическое. По словам Хабирова, «на это никто не обращает внимания».
«С этим тоже будем разбираться отдельно», – отметил он.
Утром 3 февраля девятиклассник начал стрельбу из страйкбольного автомата в уфимской гимназии. Предварительно, ученик прошел на урок с оружием, несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. По словам мэра Уфы Ратмира Мавлиева, напавшего на школу парня обижали сверстники.