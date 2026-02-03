Глава Башкирии обещал уволить руководство школы в Уфе при подтверждении буллинга

Лидер Башкирии также отметил, что автомат, который девятиклассник принес в школу, – игрушечный, пластиковый, и металлодетектор не мог его «увидеть». При этом устройство среагировало на нож, который также был у подростка. Но мальчика никто не остановил, потому что у большинства учащихся есть с собой что-то металлическое. По словам Хабирова, «на это никто не обращает внимания».