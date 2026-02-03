Устроивший в Уфе стрельбу школьник хотел «только припугнуть»
Школьник, устроивший стрельбу в гимназии в Уфе, заявил во время допроса следователями, что не хотел никому навредить – «только припугнуть». Мальчик цитируется в Telegram-канале МВД по Башкирии.
Ученик признался полиции, что готовился к нападению на протяжении нескольких недель. Он объяснил свой поступок тем, что в школе часто происходили драки, а также он неоднократно беседовал с завучем и учителями.
Утром 3 февраля девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в гимназии №16 в Уфе. Предварительно, ученик прошел на урок с оружием, несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Позже мэр города Ратмир Мавлиев рассказал, что напавшего на школу девятиклассника обижали сверстники.