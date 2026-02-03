Полиция проверяет инцидент с игрушечным пистолетом в школе на юге Москвы
Полиция Москвы проводит проверку после инцидента с игрушечным пистолетом в школе на юге столицы, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. Как сообщили в правоохранительных органах, шестиклассник принес в учебное заведение предмет, конструктивно похожий на оружие.
Сообщение в полицию 2 февраля поступило от директора одной из школ Южного административного округа. Прибывшие сотрудники установили ученика 2013 г. р., у которого при себе находился пистолет, стреляющий пластиковыми шариками.
Предварительно выяснено, что игрушечный пистолет подростку передал знакомый. Во время урока школьник продемонстрировал его учительнице, однако на просьбу отдать предмет отказался и убрал его в рюкзак. Полицейские изъяли пистолет.
Мать несовершеннолетнего была вызвана в территориальный отдел полиции, где в отношении нее составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
По факту происшествия ОМВД России по району Москворечье-Сабурово проводит проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение, также рассматривается вопрос о постановке школьника на профилактический учет, сообщает МВД.
Утром 3 февраля девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в гимназии №16 в Уфе. Предварительно, ученик прошел на урок с оружием, несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду.
В этот же день в школе №4 Кодинска Красноярского края 14-летняя девочка напала с ножом на сверстницу после конфликта с учителем. По предварительным данным, ученица седьмого класса попыталась напасть на учителя, но ей помешали одноклассники. Позже она ранила другую школьницу. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, ее отпустили после осмотра.