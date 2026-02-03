Газета
Общество

Концерты Долиной в Обнинске и Брянске перенесли на ноябрь

Ведомости

Концерты народной артистки России Ларисы Долиной в Обнинске и Брянске, которые должны были пройти 8 и 9 марта, перенесли на 14 и 15 ноября. Об этом ТАСС сообщил ее директор Сергей Пудовкин. Он уточнил, что изменения в датах обусловлены техническими аспектами, связанными с графиком исполнительницы.

Пудовкин добавил, что детали будут опубликованы на официальных сайтах площадок в ближайшее время.

«РИА Новости» 1 февраля писало, что Долина удивилась большому количеству подаренных букетов на первом в 2026 г. сольном концерте в Домодедове «Юбилей в кругу друзей». Обращаясь к залу, артистка поблагодарила зрителей за поддержку, добавив, что сегодня для нее это очень важно и бесценно. Агентство сообщает, что зал встал и бурно аплодировал Долиной.

В августе 2024 г. Долина сообщила, что стала жертвой мошенников и лишилась квартиры, которая была продана предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн руб. Изначально суды признали, что сделка была совершена певицей в неосознанном состоянии, и жилье вернули Долиной. Лурье оспорила эти решения. В декабре 2025 г. Верховный суд направил дело на пересмотр. 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках.

