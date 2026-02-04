Напавшую на сверстницу школьницу в Красноярском крае поместили в ИВС
Напавшую с ножом на сверстницу 14-летнюю девочку отправили в изолятор временного содержания (ИВС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.
Инцидент произошел 3 февраля в школе №4 Кодинска Красноярского края. Семиклассница ранила сверстницу после конфликта с учителем. По предварительным данным, сначала она попыталась напасть на преподавателя, но ей помешали одноклассники. Пострадавшей оказали медпомощь и отпустили после осмотра.
Следственные органы управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбудили два уголовных дела. В рамках расследования будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц школы по обеспечению безопасности в учреждении.
Утром того же дня девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в гимназии №16 в Уфе. Предварительно, школьник прошел на урок с оружием, несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Мэр города Ратмир Мавлиев сообщил, что напавшего на школу подростка обижали сверстники. На допросе юноша заявил, что не хотел никому навредить, а только «припугнуть».