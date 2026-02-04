Напавшую на сверстницу школьницу в Красноярском крае поместили в ИВС

Утром того же дня девятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата в гимназии №16 в Уфе. Предварительно, школьник прошел на урок с оружием, несколько раз выстрелил в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Мэр города Ратмир Мавлиев сообщил, что напавшего на школу подростка обижали сверстники. На допросе юноша заявил, что не хотел никому навредить, а только «припугнуть».