Вахтера из школы в Красноярском крае уволили после нападения девочки с ножом

В Кодинске Красноярского края вахтер школы, где семиклассница напала на учительницу с ножом и ранила одноклассницу, была уволена. Об этом сообщила ТАСС руководитель управления образования Кежемского района Галина Секурцева.

Она также сообщила, что управление образования района проводит проверку в школе.

Инцидент произошел 3 февраля в школе №4 Кодинска Красноярского края. Семиклассница ранила сверстницу после конфликта с учителем. По предварительным данным, сначала она попыталась напасть на преподавателя, но ей помешали одноклассники. Пострадавшей оказали медпомощь и отпустили после осмотра.

Следственные органы управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбудили два уголовных дела. Нападавшую отправили в изолятор временного содержания (ИВС).

