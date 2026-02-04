Вахтера из школы в Красноярском крае уволили после нападения девочки с ножом
В Кодинске Красноярского края вахтер школы, где семиклассница напала на учительницу с ножом и ранила одноклассницу, была уволена. Об этом сообщила ТАСС руководитель управления образования Кежемского района Галина Секурцева.
Она также сообщила, что управление образования района проводит проверку в школе.
Инцидент произошел 3 февраля в школе №4 Кодинска Красноярского края. Семиклассница ранила сверстницу после конфликта с учителем. По предварительным данным, сначала она попыталась напасть на преподавателя, но ей помешали одноклассники. Пострадавшей оказали медпомощь и отпустили после осмотра.
Следственные органы управления СК России по Красноярскому краю и Хакасии возбудили два уголовных дела. Нападавшую отправили в изолятор временного содержания (ИВС).