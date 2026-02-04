Минцифры включило в «белый список» ВТБ, СДЭК и «Бургер Кинг»
Кроме того, в «белый список» попали службы доставки СДЭК, «Купер» и «Самокат». Среди СМИ в обновленном перечне оказались медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсантъ» и «Парламентская газета», а также дистрибутор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ».
В список также попали ряд сервисов Федеральной налоговой службы (ФНС) России для налогоплательщиков, государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), магазин «Детский мир», сеть ресторанов быстрого питания «Бургер кинг» и др.
«Белый список» Минцифры – перечень социально значимых интернет-ресурсов, которые будут доступны в условиях ограничения мобильного интернета. В него уже вошли соцсети, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, «Госуслуги», сайты государственных органов власти и СМИ. Перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти.