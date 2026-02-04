Газета
Минцифры включило в «белый список» ВТБ, СДЭК и «Бургер Кинг»

В перечень цифровых платформ, которые остаются доступными в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности, включили ВТБ и ПСБ. Об этом сообщило Минцифры РФ.

Кроме того, в «белый список» попали службы доставки СДЭК, «Купер» и «Самокат». Среди СМИ в обновленном перечне оказались медиахолдинг ВГТРК, телеканалы «Звезда», «Вместе-РФ» и «Матч ТВ», издания «Коммерсантъ» и «Парламентская газета», а также дистрибутор телеканалов в цифровой среде «Витрина ТВ».

В список также попали ряд сервисов Федеральной налоговой службы (ФНС) России для налогоплательщиков, государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), магазин «Детский мир», сеть ресторанов быстрого питания «Бургер кинг» и др.

Минцифры внесло сайт «Ведомостей» в «белый список»

Общество

«Белый список» Минцифры – перечень социально значимых интернет-ресурсов, которые будут доступны в условиях ограничения мобильного интернета. В него уже вошли соцсети, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, «Госуслуги», сайты государственных органов власти и СМИ. Перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти.

18 декабря Минцифры внесло сайт «Ведомостей» в «белый список». 5 сентября в список были внесены соцсети «В контакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, Mail.ru, «Дзен», сервисы «Яндекса» и маркетплейсы.

