Минцифры включило в «белый список» ВТБ, СДЭК и «Бургер Кинг»

«Белый список» Минцифры – перечень социально значимых интернет-ресурсов, которые будут доступны в условиях ограничения мобильного интернета. В него уже вошли соцсети, маркетплейсы, супермаркеты, видеосервисы, «Госуслуги», сайты государственных органов власти и СМИ. Перечень цифровых платформ формируется из наиболее популярных интернет-ресурсов России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти.