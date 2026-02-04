Газета
Маск рассказал, что заблокировал Эпштейна после уговоров поехать на его остров

Ведомости

Американский миллиардер Илон Маск рассказал, что заблокировал обвиненного в сексуальных преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна после того, как тот пытался уговорить его поехать на его остров. Маск написал об этом в соцсети X.

«Эпштейн так часто пытался уговорить меня поехать на его остров, что в конце концов я просто заблокировал его», – написал Маск.

В июне 2025 г. Маск заявил, что президент США Дональд Трамп фигурирует в деле Эпштейна.

В конце января минюст США обнародовал новые материалы по делу Эпштейна. Имя Трампа упоминается в документах свыше 3000 раз. Руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский говорил «Ведомостям», что история с Эпштейном станет постоянным оружием оппонентов Трампа как против него самого, так и против его сторонников. По его словам, часть избирателей уже точно приняла для себя решение о степени вовлеченности Трампа в события, связанные с личностью Эпштейна.

3 февраля The New York Times (NYT) сообщила, что бывший президент США Билл и его супруга Хиллари согласились дать показания в рамках расследования в отношении Эпштейна. Они уступили требованиям председателя комитета по надзору палаты представителей за несколько дней до того, как палата должна была проголосовать за привлечение их к уголовной ответственности за неуважение к конгрессу.

