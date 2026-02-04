Маск рассказал, что заблокировал Эпштейна после уговоров поехать на его остров

В конце января минюст США обнародовал новые материалы по делу Эпштейна. Имя Трампа упоминается в документах свыше 3000 раз. Руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский говорил «Ведомостям», что история с Эпштейном станет постоянным оружием оппонентов Трампа как против него самого, так и против его сторонников. По его словам, часть избирателей уже точно приняла для себя решение о степени вовлеченности Трампа в события, связанные с личностью Эпштейна.