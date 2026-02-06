Газета
Главная / Общество /

Возвращенные с Украины россияне прибыли в Курск

Ведомости

В ночь на 6 февраля возвращенные с Украины мирные жители прибыли в Курск. Их сопровождали сотрудники регионального правительства и медики. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Вернувшихся граждан направили в один из пунктов временного размещения. Там их обеспечили спальными местами, едой, одеждой и вещами первой необходимости. Кроме того, по прибытии людей осмотрели врачи. В дальнейшем им окажут помощь в том, чтобы связаться с родными, а также с оформлением всех положенных выплат.

«Это каждый раз непередаваемые ощущения, когда наши люди наконец-то возвращаются домой», – написал Хинштейн.

5 февраля сообщалось, что одним из результатов консультаций между РФ, США и Украиной в Абу-Даби стал обмен военнопленными по формуле 157 на 157. В Минобороны РФ сообщили, что в рамках договоренностей были освобождены также трое гражданских жителей Курской области, удерживавшихся Украиной.

