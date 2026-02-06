Возвращенные с Украины россияне прибыли в Курск

Вернувшихся граждан направили в один из пунктов временного размещения. Там их обеспечили спальными местами, едой, одеждой и вещами первой необходимости. Кроме того, по прибытии людей осмотрели врачи. В дальнейшем им окажут помощь в том, чтобы связаться с родными, а также с оформлением всех положенных выплат.