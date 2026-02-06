Экс-бенефициар «Домодедово» Каменщик подал новую жалобу в Верховный суд
Бывший владелец «Домодедово» Дмитрий Каменщик 5 февраля подал новую жалобу в Верховный суд РФ. Он просит пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций с целью обжаловать решение о передаче аэропорта государству по иску Генпрокуратуры. Это следует из картотеки инстанции.
Жалоба сопровождается ходатайством «о восстановлении пропущенного процессуального срока» на обжалование.
Предыдущая жалоба Каменщика касалась оспаривания тезиса о том, что он является иностранным инвестором, поскольку был резидентом Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), писали «Ведомости». В документе говорится, что в 2022 г. Каменщик действительно имел вид на жительство (ВНЖ) в указанных странах. Вместе с этим на тот момент закон № 57-ФЗ не классифицировал таких лиц как иностранных инвесторов. Изменения в этот закон, определяющие их как таковых, вступили в силу в мае 2023 г.
Как указано в жалобе, срок действия ВНЖ в Турции и ОАЭ истек у Каменщика в октябре 2023 г. и в этот период он не заключал сделок по установлению контроля над стратегическими предприятиями. Редомициляция структуры владения аэропортом «Домодедово» произошла позднее, в сентябре – октябре 2024 г. В результате этих сделок Каменщик стал собственником ООО «ДМЕ холдинг», в котором он контролировал 1% напрямую и 99% через АО «Аламо холдинг».
30 января Верховный суд вернул кассационную жалобу Каменщика.
По решению Арбитражного суда аэропорт был обращен в доход государства 17 июня 2025 г. Причиной стал установленный иностранный контроль над группой компаний аэропорта. 29 января структура аэропорта «Шереметьево» – ООО «Перспектива» – стала победителем повторного аукциона по продаже «Домодедово».