Экс-бенефициар «Домодедово» Каменщик подал новую жалобу в Верховный суд

Предыдущая жалоба Каменщика касалась оспаривания тезиса о том, что он является иностранным инвестором, поскольку был резидентом Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), писали «Ведомости». В документе говорится, что в 2022 г. Каменщик действительно имел вид на жительство (ВНЖ) в указанных странах. Вместе с этим на тот момент закон № 57-ФЗ не классифицировал таких лиц как иностранных инвесторов. Изменения в этот закон, определяющие их как таковых, вступили в силу в мае 2023 г.