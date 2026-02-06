Суд приговорил пытавшегося похитить ребенка в Балашихе к трем годам тюрьмы

22 января стало известно о возможном похищении подростка в Красноярске. К следователям обратился его отец после того, как мальчик ушел из дома с неизвестным лицом. Злоумышленники потребовали выкуп в размере $350 000 (26,6 млн руб.). Кроме того, из сейфа в квартире подростка пропали 3 млн руб. В результате расследования выяснилось, что как такового похищения подростка не было. Юноша попал под влияние мошенников и украл из дома 3 млн руб., принадлежавших его отцу.