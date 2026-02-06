Суд приговорил пытавшегося похитить ребенка в Балашихе к трем годам тюрьмы
Балашихинский городской суд приговорил 40-летнего мужчину, который пытался похитить восьмилетнего ребенка, к трем годам лишения свободы. Об этом сообщила прокуратура Московской области.
Осужденного признали виновным по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (покушение на похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). Следствие установило, что 1 октября 2025 г. мужчина представился правоохранителем и схватил за руку девочку в возрасте восьми лет. Она сопротивлялась, но преступник потянул ребенка за собой. Девочка смогла вырваться и убежать.
После этого осужденный догнал ребенка, но очевидцы пресекли какие-либо преступные действия, прибежав на крики девочки о помощи.
22 января стало известно о возможном похищении подростка в Красноярске. К следователям обратился его отец после того, как мальчик ушел из дома с неизвестным лицом. Злоумышленники потребовали выкуп в размере $350 000 (26,6 млн руб.). Кроме того, из сейфа в квартире подростка пропали 3 млн руб. В результате расследования выяснилось, что как такового похищения подростка не было. Юноша попал под влияние мошенников и украл из дома 3 млн руб., принадлежавших его отцу.