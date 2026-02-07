Газета
Общество

Задержанные из‑за ЧП в Тамбовской области поезда в Крым ввели в график

Ведомости

Все поезда «Таврия» и «Таврия экспресс», задержавшиеся из-за ЧП в Тамбовской области, введены в график или прибыли на станции назначения. Об этом сообщается в Telegram-канале «Гранд сервис экспресс».

4 февраля в Тамбовской области на станции Кочетковка-2 с рельсов сошли вагоны с бензином, затем произошло возгорание. Пожар на станции локализовали вечером того же дня. Пострадавших в результате ЧП нет.

5 февраля из-за схода вагонов в пути задержались восемь поездов «Таврия». Четыре поезда двигались в направлении Крыма, четыре – из Крыма. Пассажиров поездов снабжали питанием и водой.

Утром 6 февраля задерживались семь поездов в Крым и четыре – из Крыма. Утром 7 февраля задерживался только один поезд.

