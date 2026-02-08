С 1 сентября УК будут обязаны работать с жителями через мессенджер Max

Управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы с 1 сентября 2026 г. обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.