С 1 сентября УК будут обязаны работать с жителями через мессенджер Max

Ведомости

Управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы с 1 сентября 2026 г. обязаны обеспечить возможность официального взаимодействия с жителями через национальный мессенджер Max. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.

Как пояснил депутат, это станет дополнительным каналом связи, при этом все традиционные способы обращения сохранятся. Новый формат позволит направлять обращения в цифровом виде и получать документально зафиксированные ответы, что повысит прозрачность работы УК и дисциплину при рассмотрении обращений.

18 декабря Госдума приняла закон, разрешающий подтверждать возраст с помощью Max без предъявления паспорта. Поправки вносятся в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и ряд других актов. 24 декабря документ одобрил Совет Федерации.

