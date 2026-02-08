В Госдуме предлагают сделать все операции с недвижимостью безналичными

Инициатива, внесенная партией «Справедливая Россия», направлена на защиту интересов граждан и минимизацию мошенничества, связанного с использованием наличных средств в таких операциях. По словам Аксакова, законопроект уже подготовлен и в ближайшее время будет внесен в парламент. В случае его принятия новое правило может вступить в силу уже во второй половине 2026 г.