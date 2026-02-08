В Госдуме предлагают сделать все операции с недвижимостью безналичными
Депутаты Госдумы готовят законопроект, обязывающий проводить все сделки с недвижимостью в безналичной форме. Об этом «РИА Новости» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что предложение связано с делом певицы Ларисы Долиной.
Инициатива, внесенная партией «Справедливая Россия», направлена на защиту интересов граждан и минимизацию мошенничества, связанного с использованием наличных средств в таких операциях. По словам Аксакова, законопроект уже подготовлен и в ближайшее время будет внесен в парламент. В случае его принятия новое правило может вступить в силу уже во второй половине 2026 г.
В августе 2024 г. Долина объявила, что стала жертвой мошенников при продаже квартиры в Хамовниках за 112 млн рублей. Суды признали сделку недействительной и вернули жилье певице. Покупатель Полина Лурье оспорила эти решения. В декабре 2025 г. Верховный суд направил дело на пересмотр, после чего Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о выселении Долиной.
Аналитики Института изучения мировых рынков (ИИМР) фонда Росконгресс пришли к выводу, что дело Долиной спровоцировало рост тревожности среди участников вторичного рынка недвижимости, однако не повлияло на его базовую динамику. Заметно увеличилась доля россиян, опасающихся признания сделки недействительной: если в июле 2025 г. ее отмечали 46% респондентов, то к концу года показатель вырос до 71%. При этом объемы сделок на вторичном рынке сохранили устойчивость.