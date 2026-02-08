Подозреваемого в хищениях у бойцов спецоперации экстрадировали в Россию

В январе председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о том, что по делу о хищении средств у бойцов спецоперации в аэропорту «Шереметьево» арестованы 38 человек. Всего в состав преступного сообщество входило не менее 40 человек, в их числе были и сотрудники правоохранительных органов.