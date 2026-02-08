Газета
Общество

Подозреваемого в хищениях у бойцов спецоперации экстрадировали в Россию

Ведомости

Один из фигурантов уголовного дела о хищении денег у участников СВО в «Шереметьево» был экстрадирован из Армении в Россию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В январе председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил о том, что по делу о хищении средств у бойцов спецоперации в аэропорту «Шереметьево» арестованы 38 человек. Всего в состав преступного сообщество входило не менее 40 человек, в их числе были и сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, двое фигурантов уголовного дела скрылись после того, как начались первые задержания в ноябре 2024 г.

Основной схемой мошенничества было многократное завышение стоимости такси для участников СВО, следовавших через аэропорт «Шереметьево» в отпуск или на лечение после полученных ранений. Изначальный счет в 1000–2000 руб. мог быть искусственно увеличен до 40 000–122 000 руб. В случае отказа произвести оплату по завышенной цене преступники угрожали потерпевшим физической расправой.

