Общество

МАК назвал окончательную причину катастрофы Ан-24 под Тындой

Ведомости

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет по катастрофе самолета Ан-24РВ авиакомпании «Ангара», в которой 24 июля 2025 г. погибли 48 человек: три члена летного экипажа, бортпроводник, два инженера и 42 пассажира. Основной причиной происшествия комитет назвал снижение воздушного судна ниже безопасной высоты в сложных метеоусловиях при заходе на посадку в аэропорту Тынды.

Самолет столкнулся с землей в управляемом полете в 14,7 км от контрольной точки аэродрома Тынды. По данным регистратора переговоров, за несколько секунд до удара сработала система предупреждения о близости земли, прозвучали голосовые сообщения: «Проверь высоту» и «Низко. Земля». Воздушное судно было полностью разрушено и уничтожено возникшим пожаром.

Профессиональная подготовка членов экипажа соответствовала требованиям нормативных документов. Оба пилота ранее проходили обучение по выполнению полетов с использованием футовой системы измерения высоты (QNH), применяемой в аэропорту Тынды. Однако в условиях горной местности и низкой облачности экипаж допустил снижение ниже безопасной высоты, что привело к столкновению с деревьями, а затем с землей.

В числе сопутствующих факторов МАК указал сложные погодные условия с низкой нижней границей облаков, а также неработоспособность вторичного канала радиолокационного оборудования в аэропорту Тынды, что ограничивало возможности диспетчеров по точному контролю высоты воздушного судна.

В МАК уточнили, что отчет был выпущен в соответствии с международными стандартами и не ставит целью установление чьей-либо вины или ответственности. Его ключевая задача – выработка рекомендаций по предотвращению подобных катастроф в будущем.

Обломки пропавшего Ан-24 обнаружили в 15 км от Тынды

Общество

Утром 24 июля 2025 г. в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды потерпел крушение самолет Ан-24. Он выполнял полет по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Борт не подавал сигналов о проблеме, но не вышел на связь в контрольной точке. Спасатели обнаружили горящий самолет на склоне горы в 15 км от Тынды в труднодоступной местности Амурской области.

Росавиация с 5 ноября 2025 г. аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ангара» на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Решение, как отмечается, принято для обеспечения безопасности полетов и на основании акта внеплановой проверки территориального управления Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.

