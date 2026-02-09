МАК назвал окончательную причину катастрофы Ан-24 под Тындой
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет по катастрофе самолета Ан-24РВ авиакомпании «Ангара», в которой 24 июля 2025 г. погибли 48 человек: три члена летного экипажа, бортпроводник, два инженера и 42 пассажира. Основной причиной происшествия комитет назвал снижение воздушного судна ниже безопасной высоты в сложных метеоусловиях при заходе на посадку в аэропорту Тынды.
Самолет столкнулся с землей в управляемом полете в 14,7 км от контрольной точки аэродрома Тынды. По данным регистратора переговоров, за несколько секунд до удара сработала система предупреждения о близости земли, прозвучали голосовые сообщения: «Проверь высоту» и «Низко. Земля». Воздушное судно было полностью разрушено и уничтожено возникшим пожаром.
Профессиональная подготовка членов экипажа соответствовала требованиям нормативных документов. Оба пилота ранее проходили обучение по выполнению полетов с использованием футовой системы измерения высоты (QNH), применяемой в аэропорту Тынды. Однако в условиях горной местности и низкой облачности экипаж допустил снижение ниже безопасной высоты, что привело к столкновению с деревьями, а затем с землей.
В числе сопутствующих факторов МАК указал сложные погодные условия с низкой нижней границей облаков, а также неработоспособность вторичного канала радиолокационного оборудования в аэропорту Тынды, что ограничивало возможности диспетчеров по точному контролю высоты воздушного судна.
В МАК уточнили, что отчет был выпущен в соответствии с международными стандартами и не ставит целью установление чьей-либо вины или ответственности. Его ключевая задача – выработка рекомендаций по предотвращению подобных катастроф в будущем.
Утром 24 июля 2025 г. в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды потерпел крушение самолет Ан-24. Он выполнял полет по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Борт не подавал сигналов о проблеме, но не вышел на связь в контрольной точке. Спасатели обнаружили горящий самолет на склоне горы в 15 км от Тынды в труднодоступной местности Амурской области.
Росавиация с 5 ноября 2025 г. аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ангара» на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Решение, как отмечается, принято для обеспечения безопасности полетов и на основании акта внеплановой проверки территориального управления Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.