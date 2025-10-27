Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ангара»Перевозить пассажиров по ее маршрутам будут «Ираэро» и «Аврора»
Росавиация сообщила, что уже с 5 ноября 2025 г. аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ангара» на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Решение, как отмечается, принято для обеспечения безопасности полетов и на основании акта внеплановой проверки территориального управления Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.
Маршрутная сеть «Ангары» на самолетах Ан-24/26 состоит из 11 региональных направлений полетов. Из Хабаровска авиакомпания летает в Зею, Тынду и Охотск, из Иркутска – в Ербогачен, Киренск, Бодайбо, Нижнеангарск и Чару, из Нижнеангарска и Таксимо – в Улан-Удэ и из Чары в Читу.
Перевозить пассажиров по этим маршрутам будут другие авиакомпании, говорится в сообщении Росавиации. «Ираэро» уже выполняет регулярные рейсы по маршрутам из Иркутска в Киренск, Ербогачен, Бодайбо и Чару. Также она начнет выполнять рейсы внутри Забайкалья (Чита – Чара) и Бурятии (из Улан-Удэ в Нижнеангарск и Таксимо).
Кроме того, «Аврора» продолжит перевозки из Хабаровска в Зею и Тынду, а «Хабаровские авиалинии», которые входят в группу «Аврора», будут выполнять полеты по маршруту Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Охотск.
По данным Росавиации, «Ангара» закрыла продажи на все свои рейсы после 1 ноября. Для пассажиров с билетами на рейсы, планировавшиеся после 5 ноября, авиакомпания предлагает оформить возврат билетов с полной компенсацией оплаченных средств или переоформить билеты на рейсы «Ираэро», «Авроры» или «Хабаровских авиалиний».
В августе Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра, выданный «Ангаре». Тогда решение принято по итогам внеплановой проверки перевозчика на соответствие требованиям федеральных авиационных правил, регламентирующих деятельность организаций, осуществляющих подготовку авиаперсонала. Учебный центр «Ангары» готовил бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26.
Трагедия в Тынде
Утром 24 июля 2025 г. в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды потерпел крушение самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». Он выполнял полет по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Борт не подавал сигналов о проблеме, но не вышел на связь в контрольной точке. Спасатели обнаружили горящий самолет на склоне горы в 15 км от Тынды в труднодоступной местности Амурской области. На борту Ан-124 было 43 пассажира (из них пятеро детей) и шесть членов экипажа, все они погибли.
Предварительной причиной катастрофы могла стать путаница экипажа с определением высоты, писали «Известия» со ссылкой на письмо главы Росавиации Дмитрия Ядрова руководителям организаций гражданской авиации в августе. Так, приборы воздушного судна показывали высоту относительно уровня моря, а пилоты думали, что это высота над уровнем аэродрома, и в итоге летели значительно ниже положенного.
Ан-24 – советский турбовинтовой самолет, разработанный ОКБ им. Антонова и запущенный в эксплуатацию в 1962 г. Он стал первым пассажирским самолетом с турбовинтовым двигателем в СССР, пришедшим на смену Ил-12 и Ил-14. Серийное производство велось с 1959 по 1979 г. Самолет Ан-24 рассчитан на перевозку до 52 пассажиров, имеет дальность полета около 1000 км и крейсерскую скорость 475 км/ч.
Разбившийся борт эксплуатировался 49 лет: он был построен в январе 1976 г. Сертификат летной годности воздушного судна был продлен до 2036 г. В эксплуатации у авиакомпании «Ангара» самолет находился с 2021 г. Воздушное судно проходило проверку перед вылетом, сообщила авиакомпания.
Юристы по мотивам трагедии говорили «Ведомостям», что авиакомпанию могут ожидать последствия как в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом по факту нарушения правил безопасности полетов, приведшего к гибели пассажиров и экипажа, так и административные санкции – вплоть до приостановки деятельности.
Самолеты «Ангары», вероятно, будут переданы другим перевозчикам – например, тому же «Ираэро», рассуждает главный редактор портала frequentflyers.ru Илья Шатилин.
Первое время будет наблюдаться недостаток провозных емкостей по бывшим направлениям «Ангары», но после завершения передачи флота, сокращения и приема на работу в другие авиакомпании экипажей перевозки могут восстановиться в полном объеме, полагает он. По оценке эксперта, весь этот процесс займет несколько месяцев.
Выручка АО «Авиакомпания «Ангара» по РСБУ в 2024 г. выросла на 3% до 4,6 млрд руб., чистая прибыль упала на 43,6% до 300,1 млн руб.
«Ведомости» направили вопросы в Росавиацию.