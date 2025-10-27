Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ангара»

Утром 24 июля 2025 г. в Амурской области при повторном заходе на посадку в аэропорт Тынды потерпел крушение самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». Он выполнял полет по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында. Борт не подавал сигналов о проблеме, но не вышел на связь в контрольной точке. Спасатели обнаружили горящий самолет на склоне горы в 15 км от Тынды в труднодоступной местности Амурской области. На борту Ан-124 было 43 пассажира (из них пятеро детей) и шесть членов экипажа, все они погибли.