Напавший на общежитие в Уфе подросток признал вину
Подросток, напавший на студентов в общежитии медуниверситета в Уфе, заявил, что признает свою вину. Об этом пишет ТАСС.
Юношу привезли в Советский районный суд Уфы для избрания меры пресечения. Режим заседания будет закрытым.
7 февраля 15-летний подросток ранил четверых студентов в общежитии вуза, а затем и себя. При задержании он оказал сопротивление, и ножевые ранения получили двое полицейских.
Против юноши возбудили дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ). Возбуждено также дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).