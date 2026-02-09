Газета
Суд арестовал напавшего на общежитие в Уфе подростка

Ведомости

Суд в Уфе на два месяца арестовал 15-летнего подростка, напавшего на студентов в общежитии медуниверситета в Уфе. Об этом пишет ТАСС.

Парень пробудет под стражей до 7 апреля. Подросток также сообщил, что признает вину.

7 февраля юноша ранил четверых студентов в общежитии вуза, а затем и себя. При задержании он сопротивлялся. Двое полицейских были ранены. Против подростка возбудили дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ). Возбуждено также дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

