Против экс-лидера группы «Тараканы!» возбудили уголовное дело

О том, что прокуратура начала процедуру уголовного преследования в отношении Спирина по статье об уклонении от обязанностей иностранного агента, стало известно 11 декабря. Лефортовская межрайонная прокуратура в ходе проверки установила, что в течение года Спирин дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП), но продолжил распространять материалы в одном из мессенджеров без соответствующей маркировки.