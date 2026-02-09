Газета
Общество

Против экс-лидера группы «Тараканы!» возбудили уголовное дело



Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении бывшего лидера панк-группы «Тараканы!» Дмитрия Спирина (считается в России иноагентом) об уклонении от обязанностей иноагента. Об этом ТАСС сообщил комитет.

Спирина обвиняют по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). 

О том, что прокуратура начала процедуру уголовного преследования в отношении Спирина по статье об уклонении от обязанностей иностранного агента, стало известно 11 декабря. Лефортовская межрайонная прокуратура в ходе проверки установила, что в течение года Спирин дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП), но продолжил распространять материалы в одном из мессенджеров без соответствующей маркировки.

По данным Минюста, Спирин высказывался против спецоперации, публиковал недостоверные сведения о Вооруженных силах РФ, а также размещал материалы иностранных агентов и иностранных СМИ. В ведомстве также указали, что музыкант проживает за пределами России.

