Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд зарегистрировал протокол о пропаганде ЛГБТ в Roblox

Ведомости

Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении американской компании Roblox Corporation о пропаганде ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в интернете. Это следует из картотеки суда. 

Протокол был составлен по ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Юридическим лицам по данной статье может грозить наложение штрафа в размере от 2 млн руб. до 5 млн руб. или приостановление деятельности компании на срок до 90 суток.

Доступ к игре Roblox был ограничен 3 декабря. Тогда ведомство отмечало, что на платформе было выявлено множество деструктивного контента, а ее владельцы игнорируют требования российского законодательства.

Руководство Roblox обращалось в Роскомнадзор с заявлением о готовности выполнить российские требования по обеспечению безопасности детей в интернете. Тогда в ведомстве отметили, что платформа признает, что в недостаточной степени обеспечивала как модерацию контента в играх, так и безопасность чатов между пользователями.

В регуляторе подчеркнули, что будут взаимодействовать с Roblox только при условии реальных действий по защите детей. Если платформа докажет такое стремление, то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её