Суд зарегистрировал протокол о пропаганде ЛГБТ в Roblox
Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении американской компании Roblox Corporation о пропаганде ЛГБТ
Протокол был составлен по ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Юридическим лицам по данной статье может грозить наложение штрафа в размере от 2 млн руб. до 5 млн руб. или приостановление деятельности компании на срок до 90 суток.
Доступ к игре Roblox был ограничен 3 декабря. Тогда ведомство отмечало, что на платформе было выявлено множество деструктивного контента, а ее владельцы игнорируют требования российского законодательства.
Руководство Roblox обращалось в Роскомнадзор с заявлением о готовности выполнить российские требования по обеспечению безопасности детей в интернете. Тогда в ведомстве отметили, что платформа признает, что в недостаточной степени обеспечивала как модерацию контента в играх, так и безопасность чатов между пользователями.
В регуляторе подчеркнули, что будут взаимодействовать с Roblox только при условии реальных действий по защите детей. Если платформа докажет такое стремление, то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство.