Суд зарегистрировал протокол о пропаганде ЛГБТ в Roblox

Руководство Roblox обращалось в Роскомнадзор с заявлением о готовности выполнить российские требования по обеспечению безопасности детей в интернете. Тогда в ведомстве отметили, что платформа признает, что в недостаточной степени обеспечивала как модерацию контента в играх, так и безопасность чатов между пользователями.