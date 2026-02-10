Суд отказался снять арест с имущества инвестора Галицкого

6 февраля Истринский суд Московской области заключил Галицкую под стражу на два месяца по делу о вымогательстве. Через два дня член СПЧ Ева Меркачева в своем Telegram-канале сообщила, что Алия Галицкая, находившаяся под арестом по делу о вымогательстве у бывшего супруга, совершила самоубийство в ИВС Истры. По ее словам, Галицкая была одна в камере. Она оставила записку, в котором винит в случившемся бывшего мужа.