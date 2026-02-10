Газета
Главная / Общество /

Суд отказался снять арест с имущества инвестора Галицкого

Ведомости

Пресненский суд Москвы отказался снять арест с имущества бывшего члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого, наложенный по иску бывшей жены бизнесмена Алии Галицкой, сообщил ТАСС.

Суд рассматривает вопрос о разделе имущества. Адвокат Галицкого Александр Добровинский просил снять арест, аргументируя позицию тем, что его доверитель с 1988 г. женат на другой женщине и юридически брак не прерывался. Брак Галицких же признан недействительным судом штата Невада. Адвокат также отметил, что стороны не имеют оснований для имущественных претензий друг к другу.

Пресненский суд пока не получил официальное подтверждение самоубийства Галицкой в изоляторе временного содержания (ИВС) Истры. По этой причине заседание перенесено на 20 февраля.

6 февраля Истринский суд Московской области заключил Галицкую под стражу на два месяца по делу о вымогательстве. Через два дня член СПЧ Ева Меркачева в своем Telegram-канале сообщила, что Алия Галицкая, находившаяся под арестом по делу о вымогательстве у бывшего супруга, совершила самоубийство в ИВС Истры. По ее словам, Галицкая была одна в камере. Она оставила записку, в котором винит в случившемся бывшего мужа.

Галицкая инициировала судебный процесс о разделе совместно нажитого имущества с бывшим мужем. В рамках этого гражданского дела у миллиардера был наложен арест на активы общей стоимостью 435 млн руб., включая элитную недвижимость в Москве и Подмосковье.

