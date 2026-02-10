Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

«РИА Новости»: суд может оштрафовать Telegram на 64 млн рублей

Ведомости

В отношении мессенджера Telegram было заведено восемь административных протоколов, по каждому из которых предусмотрен штраф до 8 млн руб. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

В Москве суд назначил рассмотрение на февраль и март семи протоколов, возбужденных по статье КоАП о несвоевременном удалении информации в соответствии с российским законодательством. По этой статье юрлицам грозит штраф в размере от 3 до 8 млн руб.

Другой протокол на Telegram составлен за повторное неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и (или) принятию мер по ограничению доступа к информации. По этой статье штраф составит от 4 до 8 млн руб.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте