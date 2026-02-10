«РИА Новости»: суд может оштрафовать Telegram на 64 млн рублей
В отношении мессенджера Telegram было заведено восемь административных протоколов, по каждому из которых предусмотрен штраф до 8 млн руб. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.
В Москве суд назначил рассмотрение на февраль и март семи протоколов, возбужденных по статье КоАП о несвоевременном удалении информации в соответствии с российским законодательством. По этой статье юрлицам грозит штраф в размере от 3 до 8 млн руб.
Другой протокол на Telegram составлен за повторное неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и (или) принятию мер по ограничению доступа к информации. По этой статье штраф составит от 4 до 8 млн руб.