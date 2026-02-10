Суд в Варшаве отклонил жалобу на арест археолога Бутягина

Археолога задержали 4 декабря, при этом российскую сторону уведомили только 9 декабря. СМИ сообщили о случившемся 11 декабря. Радио RMF FM информировало, что украинская сторона преследует ученого за «проведение незаконных археологических поисков» в Крыму. Его обвиняют в уничтожении объектов культурного наследия полуострова, а предполагаемый ущерб оценивают более чем в 200 млн гривен. 12 января стало известно, что Окружной суд Варшавы продлил арест Бутягина до 4 марта.