Суд в Варшаве отклонил жалобу на арест археолога Бутягина
Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу адвоката российского археолога Александра Бутягина, которая оспаривала решение суда первой инстанции о его аресте до 13 января. Об этом сообщает ТАСС.
Судья Мажанна Пекарская-Дронжек, зачитывая приговор, сообщила, что суд решил оставить в силе арест подозреваемого с 4 декабря 2025 г. до 13 января 2026 г. По ее мнению, защита не предоставила достаточных аргументов для удовлетворения апелляции.
Кроме того, по данным ТАСС, суд рассматривает еще одну апелляцию защиты Бутягина о продлении ареста до 4 марта. Заседание по этому вопросу назначено на 24 февраля.
Археолога задержали 4 декабря, при этом российскую сторону уведомили только 9 декабря. СМИ сообщили о случившемся 11 декабря. Радио RMF FM информировало, что украинская сторона преследует ученого за «проведение незаконных археологических поисков» в Крыму. Его обвиняют в уничтожении объектов культурного наследия полуострова, а предполагаемый ущерб оценивают более чем в 200 млн гривен. 12 января стало известно, что Окружной суд Варшавы продлил арест Бутягина до 4 марта.