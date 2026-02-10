СК: сын экс-президента ВФЛА при конфликте нанес отцу удар ножом
Причиной смерти бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева стало ножевое ранение. Сын экс-главы ВФЛА нанес ему удар ножом в ягодицу во время бытового конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ Следственного комитета (СК) Московской области.
Собеседник агентства рассказал, что задержанному предъявлено обвинение, суд постановил заключить сына Балахничева под стражу.
По информации следствия, 2 февраля обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с отцом и нанес ему ножевое ранение. В результате потерпевший скончался. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли важные для дела предметы, допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы.
В областной прокуратуре подчеркнули, что ведомство следит за ходом и результатами расследования уголовного дела.
Сына Балахничева задержали 10 февраля по подозрению в убийстве отца. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По данной статье ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
О смерти Балахничева стало известно 2 февраля. Ему было 76 лет.