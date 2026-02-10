СК: сын экс-президента ВФЛА при конфликте нанес отцу удар ножом

По информации следствия, 2 февраля обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с отцом и нанес ему ножевое ранение. В результате потерпевший скончался. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяли важные для дела предметы, допросили свидетелей и назначили судебные экспертизы.