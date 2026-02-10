Газета
Главная / Общество /

В аэропорту Сочи введены временные ограничения

Ведомости

В работу аэропорта Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности. Сообщение об этом опубликовано в 17:39 мск.

Ранее Росавиация ограничила работу аэропорта Краснодара «Пашковский». Они действуют уже более двух часов.

Минобороны РФ сообщало, что в период с 14:00 до 16:00 мск силы ПВО уничтожили 44 беспилотника. Из них 19 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря, 12 – над территорией Крыма, шесть – над Белгородской областью, пять – над Курской областью, по одному – над Брянской областью и акваторией Черного моря.

