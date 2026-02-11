Минобороны предложило повысить оклады военнослужащих с октября

С 1 октября 2025 г. оклады военных, проходящих службу по контракту и призыву, а также сотрудников Росгвардии, МВД, МЧС, ФСИН выросли на 7,6%. Пенсионерам силовых ведомств также повысили пенсии. Поправки внесли в постановление правительства от 9 апреля 2025 г. №464 «О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти».