Минобороны предложило повысить оклады военнослужащих с октября

Ведомости
Анна Бойцова

Минобороны России предложило повысить оклады военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти на 4%. Размер денежного довольствия может быть пересмотрен с 1 октября 2026 г. Об этом говорится в проекте постановления, подготовленном оборонным ведомством.

Размеры окладов предлагается увеличить военнослужащим, проходящим военную службу как по контракту, так и по призыву. Также увеличат оклады сотрудников национальной гвардии, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

17 декабря 2025 г. президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны поручил продолжать работу по индексации денежного довольствия военнослужащих, а также обеспечению их жильем. Он подчеркнул, что расширение социальных гарантий для участников спецоперации и членов их семей остается приоритетом государства.

С 1 октября 2025 г. оклады военных, проходящих службу по контракту и призыву, а также сотрудников Росгвардии, МВД, МЧС, ФСИН выросли на 7,6%. Пенсионерам силовых ведомств также повысили пенсии. Поправки внесли в постановление правительства от 9 апреля 2025 г. №464 «О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти».

