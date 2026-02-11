В «Аэрофлоте» назвали даты вывозных рейсов для российских граждан с Кубы
Для вывоза российских граждан с Кубы организованы рейсы из Варадеро и Гаваны, сообщили в «Аэрофлоте». С 24 февраля полеты в Кубу будут отменены.
Рейс FV6928 из Варадеро в Москву назначен на 12, 14, 17, 19, 21 февраля, а FV6850 из Гаваны в столицу – на 16 февраля.
Для вывоза иностранных туристов из Москвы организован рейс FV6849 Москва – Гавана на 15 февраля.
В «Аэрофлоте» рассказали, что о статусе перелета, дате и времени рейса пассажиров проинформируют дополнительно по контактам, указанным в бронировании. Тем, чей перелет на Кубу не состоится, вернут денежные средства за билет. Возврат необходимо оформить по месту приобретения.
ТАСС в РСТ рассказали, что туроператоры сообщают о приостановке продажи туров. В настоящее время на Кубе могут находиться около 4000 россиян. Ряд кубинских отелей тоже объявили о приостановке работы на фоне топливного кризиса. Ассоциация туроператоров России уточнила, что туристов бесплатно переселяют в гостиницы более высокого класса.
29 января президент США Дональд Трамп подписал указ об «ответе на угрозы США, которые представляет правительство Кубы», после чего Мексика, крупнейший экспортер нефти на Кубу, была вынуждена приостановить поставки.