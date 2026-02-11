В «Аэрофлоте» назвали даты вывозных рейсов для российских граждан с Кубы

ТАСС в РСТ рассказали, что туроператоры сообщают о приостановке продажи туров. В настоящее время на Кубе могут находиться около 4000 россиян. Ряд кубинских отелей тоже объявили о приостановке работы на фоне топливного кризиса. Ассоциация туроператоров России уточнила, что туристов бесплатно переселяют в гостиницы более высокого класса.