Главная / Общество /

Бывшего председателя совета директоров Fesco Северилова арестовали на два месяца

Он проходит по делу о растрате 885 млн рублей
Анна Бойцова

Бывшего главу совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова арестовали на два месяца, он останется под стражей до 11 апреля. Ему предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По этой статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб.

Вице-президент компании по производственному развитию Борис Иванов, обвиняемый по этой же статье, тоже взят под стражу до 11 апреля.

Северилова и Иванова обвиняют в растрате 885 млн руб., следует из оглашенных в суде материалов следствия. По делу проходят еще несколько человек, их объявили в розыск.

О задержании экс-главы и вице-президента Fesco источники «Ведомостей» сообщили 12 февраля. В пресс-службе группы заявили, что оказывают необходимое содействие правоохранительным органам. Руководство проинформировано о ситуации.

Северилов ранее владел 23,8% акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания Fesco) и с 2020 г. возглавлял совет директоров Fesco. В начале 2023 г. 92,5% акций группы было обращено в доход государства, после чего Северилов покинул совет.

Деятельность Fesco в основном сосредоточена на Дальнем Востоке, она остается лидером контейнерных перевозок через этот регион. Группе принадлежит «Владивостокский морской торговый порт», она также управляет «Калининградским морским рыбным портом». Флот Fesco состоит из более чем 30 судов.

