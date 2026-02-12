Бывшего председателя совета директоров Fesco Северилова арестовали на два месяца

Бывшего главу совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова арестовали на два месяца, он останется под стражей до 11 апреля. Ему предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По этой статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб.