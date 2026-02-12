Бывшего председателя совета директоров Fesco Северилова арестовали на два месяца

Бывшего председателя совета директоров Fesco Северилова арестовали на два месяцаОн проходит по делу о растрате 885 млн рублей
Бывшего главу совета директоров транспортной группы Fesco Андрея Северилова арестовали на два месяца, он останется под стражей до 11 апреля. Ему предъявлены обвинения в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По этой статье предусмотрено до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб.
Вице-президент компании по производственному развитию Борис Иванов, обвиняемый по этой же статье, тоже взят под стражу до 11 апреля.
Северилова и Иванова обвиняют в растрате 885 млн руб., следует из оглашенных в суде материалов следствия. По делу проходят еще несколько человек, их объявили в розыск.
Северилов ранее владел 23,8% акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания Fesco) и с 2020 г. возглавлял совет директоров Fesco. В начале 2023 г. 92,5% акций группы было обращено в доход государства, после чего Северилов покинул совет.
Деятельность Fesco в основном сосредоточена на Дальнем Востоке, она остается лидером контейнерных перевозок через этот регион. Группе принадлежит «Владивостокский морской торговый порт», она также управляет «Калининградским морским рыбным портом». Флот Fesco состоит из более чем 30 судов.