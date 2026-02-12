Газета
Общество

Судьи Сапега и Фомин ушли в отставку на фоне требований об изъятии имущества

Ведомости

Нижегородские судьи Вячеслав Сапега и Виктор Фомин на фоне требований изъять имущество и из-за антикоррупционных исков подали в отставку. Об этом сообщила квалификационная коллегия судей региона.

Оба судьи до этого претендовали на должность заместителя председателя Нижегородского облсуда. Кандидатура Фомина была отклонена ВККС, а Сапега, как отмечал источник, снял свою кандидатуру в последний момент.

9 февраля ВККС направила материалы в отношении Фомина в Генпрокуратуру для предъявления антикоррупционного иска, предусматривающего последующее лишение судейского статуса. 10 февраля сообщалось, что председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил направить аналогичные материалы в отношении Сапеги.

11 февраля «Коммерсантъ» сообщал, что Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства недвижимость Фомина. Надзорное ведомство установило, что судья в разные годы работы в органах прокуратуры, исполнительной и судебной власти приобрел на неподтвержденные доходы 52 объекта недвижимости, оформленные на его мать. Помимо этого прокуратура требует изъять и другое имущество.

