Судьи Сапега и Фомин ушли в отставку на фоне требований об изъятии имущества

11 февраля «Коммерсантъ» сообщал, что Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства недвижимость Фомина. Надзорное ведомство установило, что судья в разные годы работы в органах прокуратуры, исполнительной и судебной власти приобрел на неподтвержденные доходы 52 объекта недвижимости, оформленные на его мать. Помимо этого прокуратура требует изъять и другое имущество.