Лувр потерял 10 млн евро из-за мошеннической схемы с поддельными билетами
Лувр потерял более 10 млн евро (917 млн руб.) в результате мошеннической схемы с поддельными билетами, в которую были вовлечены сотрудники самого посещаемого в мире музея. Об этом сообщает Le Figaro.
По информации источника издания, преступники могли действовать с лета 2024 г. Среди подозреваемых – двое сотрудников Лувра, экскурсоводы и один человек, «подозреваемый в организации сети», заявили в парижской прокуратуре.
12 февраля издание Le Monde писало, что французская полиция задержала девять человек, занимавшихся продажей поддельных билетов в Лувр. Расследование было начато после обращения администрации музея, зафиксировавшей «резкое увеличение масштабов мошенничества с билетами».
В октябре 2025 г. злоумышленники похитили из галереи Аполлона в Лувре драгоценности примерно на 88 млн евро. Преступники проникли внутрь через разбитое окно, с помощью электроинструментов вскрыли витрины и уехали на припаркованном рядом грузовике. 25 ноября по делу об ограблении были задержаны трое подозреваемых.