Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Лувр потерял 10 млн евро из-за мошеннической схемы с поддельными билетами

Анна Бойцова

Лувр потерял более 10 млн евро (917 млн руб.) в результате мошеннической схемы с поддельными билетами, в которую были вовлечены сотрудники самого посещаемого в мире музея. Об этом сообщает Le Figaro.

По информации источника издания, преступники могли действовать с лета 2024 г. Среди подозреваемых – двое сотрудников Лувра, экскурсоводы и один человек, «подозреваемый в организации сети», заявили в парижской прокуратуре.

12 февраля издание Le Monde писало, что французская полиция задержала девять человек, занимавшихся продажей поддельных билетов в Лувр. Расследование было начато после обращения администрации музея, зафиксировавшей «резкое увеличение масштабов мошенничества с билетами».

В октябре 2025 г. злоумышленники похитили из галереи Аполлона в Лувре драгоценности примерно на 88 млн евро. Преступники проникли внутрь через разбитое окно, с помощью электроинструментов вскрыли витрины и уехали на припаркованном рядом грузовике. 25 ноября по делу об ограблении были задержаны трое подозреваемых.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь