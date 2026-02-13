Лувр потерял 10 млн евро из-за мошеннической схемы с поддельными билетами

В октябре 2025 г. злоумышленники похитили из галереи Аполлона в Лувре драгоценности примерно на 88 млн евро. Преступники проникли внутрь через разбитое окно, с помощью электроинструментов вскрыли витрины и уехали на припаркованном рядом грузовике. 25 ноября по делу об ограблении были задержаны трое подозреваемых.