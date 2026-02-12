Полиция Франции пресекла аферу с поддельными билетами в Лувре
Французская полиция пресекла деятельность мошеннической сети, занимавшейся продажей поддельных билетов в Лувр. По данным Le Monde, задержаны девять человек, среди них двое сотрудников музея.
Операция была проведена после обращения администрации Лувра, заподозрившей существование организованной схемы. «На основании имеющейся у музея информации мы подозреваем существование сети, организующей крупномасштабное мошенничество», – заявила представитель музея.
Как отмечает издание, ситуация вокруг безопасности музея находится под повышенным вниманием после громкого ограбления, произошедшего в октябре 2025 г. Тогда злоумышленники похитили драгоценности примерно на 88 млн евро. По данным следствия, 19 октября преступники припарковали грузовик с выдвижной лестницей у галереи Аполлона, где хранятся французские королевские драгоценности, проникли внутрь через разбитое окно и с помощью электроинструментов вскрыли витрины.
25 ноября по делу об ограблении были задержаны трое подозреваемых. 13 января французские следователи обнаружили гараж, где после ограбления хранились украденные коронные драгоценности, однако к моменту обыска они уже были вывезены.
19 января телеканал TF1 опубликовал видеозаписи преступления, на которых видно, как злоумышленники разрезают защитное стекло электроинструментами, после чего разбивают его и похищают драгоценности.