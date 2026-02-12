Полиция Франции пресекла аферу с поддельными билетами в Лувре

Как отмечает издание, ситуация вокруг безопасности музея находится под повышенным вниманием после громкого ограбления, произошедшего в октябре 2025 г. Тогда злоумышленники похитили драгоценности примерно на 88 млн евро. По данным следствия, 19 октября преступники припарковали грузовик с выдвижной лестницей у галереи Аполлона, где хранятся французские королевские драгоценности, проникли внутрь через разбитое окно и с помощью электроинструментов вскрыли витрины.