Телеканал TF1 опубликовал кадры ограбления Лувра
Французский телеканал TF1 опубликовал видеозаписи ограбления Лувра, случившегося в октябре.
На записи видно, как двое злоумышленников разрезают защитное стекло с помощью болгарок, затем разбивают его ударом локтя и похищают драгоценности.
Ограбление Лувра произошло 19 октября 2025 г. Злоумышленники припарковали грузовик с выдвижной лестницей под галереей Аполлона, где хранятся французские королевские драгоценности, проникли внутрь через разбитое окно и с помощью электроинструментов вскрыли витрины. В результате ограбления преступники вынесли 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин. Общая стоимость похищенного оценена примерно в 88 млн евро.
25 ноября по делу об ограблении Лувра задержали троих человек. По данным следствия, преступники использовали подъемный грузовик, чтобы подняться в галерею Аполлона, где выставлялись драгоценности. Ранее полиция арестовала двух предполагаемых участников, ДНК которых обнаружили на разбитых витринах и предметах, оставленных на месте преступления. Третий подозреваемый был задержан в конце октября.
Французские следователи 13 января нашли гараж, в котором после ограбления Лувра хранились украденные коронные драгоценности, однако сами реликвии к моменту обыска там уже отсутствовали.