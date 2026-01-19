Газета
Главная / Общество /

Телеканал TF1 опубликовал кадры ограбления Лувра

Ведомости

Французский телеканал TF1 опубликовал видеозаписи ограбления Лувра, случившегося в октябре.

На записи видно, как двое злоумышленников разрезают защитное стекло с помощью болгарок, затем разбивают его ударом локтя и похищают драгоценности.

Ограбление Лувра произошло 19 октября 2025 г. Злоумышленники припарковали грузовик с выдвижной лестницей под галереей Аполлона, где хранятся французские королевские драгоценности, проникли внутрь через разбитое окно и с помощью электроинструментов вскрыли витрины. В результате ограбления преступники вынесли 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин. Общая стоимость похищенного оценена примерно в 88 млн евро.

Лувр установил решетки на окнах галереи «Аполлона» после ограбления

Общество

25 ноября по делу об ограблении Лувра задержали троих человек. По данным следствия, преступники использовали подъемный грузовик, чтобы подняться в галерею Аполлона, где выставлялись драгоценности. Ранее полиция арестовала двух предполагаемых участников, ДНК которых обнаружили на разбитых витринах и предметах, оставленных на месте преступления. Третий подозреваемый был задержан в конце октября.

Французские следователи 13 января нашли гараж, в котором после ограбления Лувра хранились украденные коронные драгоценности, однако сами реликвии к моменту обыска там уже отсутствовали.

