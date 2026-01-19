Телеканал TF1 опубликовал кадры ограбления Лувра

25 ноября по делу об ограблении Лувра задержали троих человек. По данным следствия, преступники использовали подъемный грузовик, чтобы подняться в галерею Аполлона, где выставлялись драгоценности. Ранее полиция арестовала двух предполагаемых участников, ДНК которых обнаружили на разбитых витринах и предметах, оставленных на месте преступления. Третий подозреваемый был задержан в конце октября.