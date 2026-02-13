Минюст исключил основателя обувной сети Zenden Павлова из реестра иноагентов

Минюст внес Павлова в реестр иноагентов в августе 2024 г. Ведомство обвинило его в участии в распространении для неограниченного круга лиц контента иноагентов и распространении фейков о решениях и политике российских властей. Сам Павлов в своем Telegram-канале выражал несогласие с присвоением ему этого статуса.