Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Минюст исключил основателя обувной сети Zenden Павлова из реестра иноагентов

Ведомости

Минюст РФ исключил из реестра иностранных агентов основателя обувной сети Zenden Андрея Павлова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Объясняется такое решение тем, что Павлов утратил признаки иноагента.

Минюст внес Павлова в реестр иноагентов в августе 2024 г. Ведомство обвинило его в участии в распространении для неограниченного круга лиц контента иноагентов и распространении фейков о решениях и политике российских властей. Сам Павлов в своем Telegram-канале выражал несогласие с присвоением ему этого статуса.

13 февраля Минюст России расширил список иностранных агентов. В реестр добавлены четыре физических лица – журналистки Мария Лацинская, Галина Сидорова и Марина Охримовская, активист Михаил Орешников, а также проект «Открытое пространство» и ресурс Agentura.ru.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь