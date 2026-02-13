Минюст исключил основателя обувной сети Zenden Павлова из реестра иноагентов
Минюст РФ исключил из реестра иностранных агентов основателя обувной сети Zenden Андрея Павлова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Объясняется такое решение тем, что Павлов утратил признаки иноагента.
Минюст внес Павлова в реестр иноагентов в августе 2024 г. Ведомство обвинило его в участии в распространении для неограниченного круга лиц контента иноагентов и распространении фейков о решениях и политике российских властей. Сам Павлов в своем Telegram-канале выражал несогласие с присвоением ему этого статуса.
13 февраля Минюст России расширил список иностранных агентов. В реестр добавлены четыре физических лица – журналистки Мария Лацинская, Галина Сидорова и Марина Охримовская, активист Михаил Орешников, а также проект «Открытое пространство» и ресурс Agentura.ru.