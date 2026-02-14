Кравцов: Минпросвещения обновит стандарты работы детских садов

Минпросвещения объявило 2026 г. Годом дошкольного образования. Кравцов пояснил, что инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития детей, обновление инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов. По словам министра, план мероприятий будет насыщенным. Для его реализации создадут оргкомитет, который учтет предложения из регионов.