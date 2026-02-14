Кравцов: Минпросвещения обновит стандарты работы детских садов
Минпросвещения готовит реформу дошкольного образования: детские сады ждут изменения в стандартах и подходах к оформлению. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, ведомство планирует скорректировать Федеральный государственный образовательный стандарт, сделав упор на воспитательную работу.
Кравцов добавил, что будут созданы рекомендации по безопасному и современному дизайну детсадовских пространств. Особое внимание уделят доступности среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Минпросвещения объявило 2026 г. Годом дошкольного образования. Кравцов пояснил, что инициатива направлена на повышение качества воспитания и развития детей, обновление инфраструктуры детских садов и поддержку педагогов. По словам министра, план мероприятий будет насыщенным. Для его реализации создадут оргкомитет, который учтет предложения из регионов.
Пресс-служба министерства просвещения сообщала о том, что в 2026 г. для педагогических работников и родителей заработает единый российский цифровой ресурс дошкольного образования, где в разделе «Заведующие детскими садами» представят лучшие практики и управленческие решения.
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства попросил продлить часы работы детских садов и ясельных групп. Это должно помочь женщинам быстрее вернуться к трудовой деятельности после рождения ребенка.