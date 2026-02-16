Бастрыкин: проблема утечки персональных данных остается актуальной

26 января «Ведомости» писали, что количество утечек данных российских компаний и их объемы продолжают уменьшаться. Чаще всего такие утечки теперь публикуются только в закрытых Telegram-каналах. В 2025 г. в ограниченный и открытый доступ, включая форумы в даркнете и Telegram-каналы, попала всего 61 утечка. В ней содержалось 36,5 млн уникальных телефонных номеров и 28,7 млн уникальных e-mail.