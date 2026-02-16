Бастрыкин: проблема утечки персональных данных остается актуальной
Расследование преступлений, связанных с утечкой персональных данных, остается актуальным направлением работы Следственного комитета РФ. Об сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью «Интерфаксу».
Он отметил, что проблема сохраняет значимость, несмотря на ужесточение санкций в отношении компаний за утечки. Этому, как сказал Бастрыкин, способствует трансграничная деятельность злоумышленников, использующих похищенные персональные данные для совершения других преступлений.
Председатель СК РФ указал, что доступ к конфиденциальной информации часто становится возможным из-за нарушений правил безопасности администраторами и пользователями информационных систем, а также из-за умышленной передачи сведений третьим лицам.
Он также сообщил, что в 2025 г. ведомство направило 215 запросов о правовой помощи по делам о преступлениях в сфере информационно-коммуникационных технологий в 28 стран, включая Белоруссию, Азербайджан, Венгрию, Грузию, Саудовскую Аравию, Таиланд, Латвию, Ирландию, Швецию, Польшу и Сербию. Столько же запросов иностранных государств было исполнено на территории России.
26 января «Ведомости» писали, что количество утечек данных российских компаний и их объемы продолжают уменьшаться. Чаще всего такие утечки теперь публикуются только в закрытых Telegram-каналах. В 2025 г. в ограниченный и открытый доступ, включая форумы в даркнете и Telegram-каналы, попала всего 61 утечка. В ней содержалось 36,5 млн уникальных телефонных номеров и 28,7 млн уникальных e-mail.