Главная / Бизнес /

Арбитражный суд Москвы взыскал с Google около 160,3 млрд рублей

Решение принято по иску конкурсного управляющего российской «дочки» компании
Ведомости

Арбитражный суд Москвы, по иску конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского, постановил взыскать с компании Google Ireland Limited около 160,3 млрд рублей. Об этом сообщает «РИА Новости».

В своем заявлении Таляровский потребовал признать незаконными две сделки между «Гуглом» и Google Ireland: расторжение договора о перепродаже рекламного пространства в 2009 г. и заключение аналогичного соглашения в апреле 2018 г. Также он попросил взыскать с Google Ireland платежи «Гугла» за период с 1 апреля 2018 г. по 3 марта 2022 г., которые составили более 373,7 млрд руб.

Управляющий запросил применить последствия недействительности этих платежей, потребовав взыскать с Google Ireland в пользу ООО «Гугл» около 101,7 млрд руб. и процентов на сумму около 58,6 млрд руб. Суд первой инстанции удовлетворил все требования полностью.

Российская «дочка» Google, ООО «Гугл», 20 января подала иск в Арбитражный суд Москвы против кипрской компании Olbery ventures limited, владельца рекламного агентства «Алгоритм трейдинг». Компания требует взыскать с ответчика 1,23 млрд руб. Таляровский рассказал «РИА Новости», что конфликт между сторонами возник в 2025 г. Тогда суды трех инстанций обязали «Алгоритм трейдинг» выплатить «Гуглу» около 876 млн руб.

