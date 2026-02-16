Арбитражный суд Москвы взыскал с Google около 160,3 млрд рублей

В своем заявлении Таляровский потребовал признать незаконными две сделки между «Гуглом» и Google Ireland: расторжение договора о перепродаже рекламного пространства в 2009 г. и заключение аналогичного соглашения в апреле 2018 г. Также он попросил взыскать с Google Ireland платежи «Гугла» за период с 1 апреля 2018 г. по 3 марта 2022 г., которые составили более 373,7 млрд руб.