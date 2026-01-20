Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Дочка» Google подала иск против «Алгоритм трейдинга» на 1,23 млрд рублей

Ведомости

Российская «дочка» Google, ООО «Гугл», подала иск в Арбитражный суд Москвы против кипрской компании Olbery ventures limited, владельца рекламного агентства «Алгоритм трейдинг». Компания требует взыскать с ответчика 1,23 млрд руб. Это следует из картотеки суда.

Иск был подан 19 января, дата его рассмотрения пока не назначена. В качестве соответчика в заявлении указан гендиректор «Алгоритм трейдинга» Константин Черепанов.

Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский рассказал «РИА Новости», что конфликт между сторонами возник в 2025 г. Тогда суды трех инстанций обязали «Алгоритм трейдинг» выплатить «Гуглу» около 876 млн руб.

Суд в ЮАР исполнит решение России о взыскании с Google 10 млрд рублей

Медиа

Парижский суд 10 декабря вынес приказ об аресте 100% акций компании Google France по заявлению конкурсного управляющего российской «дочки» Google. По словам партнера адвокатского бюро Art De Lex Артура Зурабяна, представляющего интересы истца, основанием для принятого решения стала необходимость обеспечения исполнения решения Арбитражного суда Москвы по делу о банкротстве «Гугл».

В октябре 2023 г. Арбитражный суд Москвы признал «Гугл» банкротом, компания задолжала кредиторам 53,6 млрд руб. Суд ввел в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев и в качестве конкурсного управляющего утвердил Таляровского.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её