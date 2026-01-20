«Дочка» Google подала иск против «Алгоритм трейдинга» на 1,23 млрд рублей

В октябре 2023 г. Арбитражный суд Москвы признал «Гугл» банкротом, компания задолжала кредиторам 53,6 млрд руб. Суд ввел в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев и в качестве конкурсного управляющего утвердил Таляровского.