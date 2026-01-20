«Дочка» Google подала иск против «Алгоритм трейдинга» на 1,23 млрд рублей
Российская «дочка» Google, ООО «Гугл», подала иск в Арбитражный суд Москвы против кипрской компании Olbery ventures limited, владельца рекламного агентства «Алгоритм трейдинг». Компания требует взыскать с ответчика 1,23 млрд руб. Это следует из картотеки суда.
Иск был подан 19 января, дата его рассмотрения пока не назначена. В качестве соответчика в заявлении указан гендиректор «Алгоритм трейдинга» Константин Черепанов.
Конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский рассказал «РИА Новости», что конфликт между сторонами возник в 2025 г. Тогда суды трех инстанций обязали «Алгоритм трейдинг» выплатить «Гуглу» около 876 млн руб.
Парижский суд 10 декабря вынес приказ об аресте 100% акций компании Google France по заявлению конкурсного управляющего российской «дочки» Google. По словам партнера адвокатского бюро Art De Lex Артура Зурабяна, представляющего интересы истца, основанием для принятого решения стала необходимость обеспечения исполнения решения Арбитражного суда Москвы по делу о банкротстве «Гугл».
В октябре 2023 г. Арбитражный суд Москвы признал «Гугл» банкротом, компания задолжала кредиторам 53,6 млрд руб. Суд ввел в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев и в качестве конкурсного управляющего утвердил Таляровского.