Суд завершил спор Галицких о детях после смерти матери
Пресненский районный суд Москвы завершил производство по поводу спора Алии и Александра Галицких о месте проживания их совместных дочерей и уплате алиментов. Процесс завершили в связи со смертью матери, дети останутся с отцом.
«В доме у моего доверителя девочки окружены теплом и заботой, им обеспечены все условия для нормального развития, что особенно важно для них в этот период», – заявил «Известиям» адвокат Галицкого Александр Добровинский.
8 февраля стало известно, что Галицкая, находившаяся под арестом по делу о вымогательстве у бывшего супруга, совершила самоубийство в ИВС Истры. Она оставила записку, в котором винит в случившемся экс-супруга.
10 февраля Пресненский суд отказался снять арест с имущества Галицкого, наложенный по иску бывшей жены. Под арестом находятся активы общей стоимостью 435 млн руб., включая элитную недвижимость в Москве и Подмосковье.
В 2008 г. Галицкий основал международный венчурный фонд Almaz Capital Partners, который инвестирует в технологические стартапы. Летом 2020 г. Галицкий вошел в совет директоров Альфа-банка, покинул его в марте 2022 г.