Главная / Общество /

Останки экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера отправили в РФ 14 февраля

Ведомости

Останки бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера направили из Кипра в Россию 14 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«РИА Новости» в то же время сообщает, что тело Баумгертнера вывезли с территории британской военной базы Акротири. «Оно больше не в полиции суверенных базовых зон, но мы не можем больше поделиться никакими деталями. Оно больше не у нас», – рассказал собеседник агентства.

Баумгертнер пропал без вести 7 января в Лимасоле. В последний раз сигнал его мобильного телефона зафиксировали на труднодоступном участке побережья курорта Писсури, где и обнаружили тело.

4 февраля стало известно, что найденное 14 января на юге Кипра, в районе под британской юрисдикцией, тело принадлежит экс-главе «Уралкалия». Идентификация была проведена с помощью анализа ДНК. Военная база Лондона «Акротири» на следующий день сообщала, что уголовный отдел полиции британских баз на Кипре приступил к расследованию обстоятельств и причин смерти Баумгертнера.

