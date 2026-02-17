Останки экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера отправили в РФ 14 февраля
Останки бывшего главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера направили из Кипра в Россию 14 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
«РИА Новости» в то же время сообщает, что тело Баумгертнера вывезли с территории британской военной базы Акротири. «Оно больше не в полиции суверенных базовых зон, но мы не можем больше поделиться никакими деталями. Оно больше не у нас», – рассказал собеседник агентства.
Баумгертнер пропал без вести 7 января в Лимасоле. В последний раз сигнал его мобильного телефона зафиксировали на труднодоступном участке побережья курорта Писсури, где и обнаружили тело.
4 февраля стало известно, что найденное 14 января на юге Кипра, в районе под британской юрисдикцией, тело принадлежит экс-главе «Уралкалия». Идентификация была проведена с помощью анализа ДНК. Военная база Лондона «Акротири» на следующий день сообщала, что уголовный отдел полиции британских баз на Кипре приступил к расследованию обстоятельств и причин смерти Баумгертнера.