Открыт прием заявок на премию в области ИИ «Гравитация»
Начался прием заявок на премию в области искусственного интеллекта (ИИ) и больших данных «Гравитация». Подать заявку можно до 30 марта включительно, сообщает пресс-служба конкурса.
Премия проходит уже четвертый год подряд. Ее организаторами выступают Президентская академия, Томский государственный университет и Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных». Экспертами стали представители Института системного программирования РАН, Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Сколтеха и Сбера.
Премия проводится по четырем тематическим направлениям: «Данные», «Алгоритмы», «Практика» и «Потенциал». В каждом из них эксперты определят победителей и отметят наиболее перспективные проекты. Церемония награждения запланирована на май 2026 г.
В 2025 г. на участие было подано более 200 заявок от различных вузов, научных организаций, компаний, государственных учреждений, школ и ИТ-команд.
Как отметил заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук, искусственный интеллект является стратегической технологией, влияющей на развитие экономики, социальной сферы и науки, а подобные инициативы способствуют поддержке передовых разработок и достижению национальных целей в сфере технологического суверенитета.
19 ноября 2025 г. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны и регионам сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ. В декабре 2025 г. Путин назвал вопрос использования ИИ и больших данных одновременно «важным и чрезвычайно сложным». Он подчеркнул, что отказ от этих технологий означает потерю конкурентоспособности, а их бездумное применение может привести к серьезным рискам.