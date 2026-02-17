Открыт прием заявок на премию в области ИИ «Гравитация»

19 ноября 2025 г. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны и регионам сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ. В декабре 2025 г. Путин назвал вопрос использования ИИ и больших данных одновременно «важным и чрезвычайно сложным». Он подчеркнул, что отказ от этих технологий означает потерю конкурентоспособности, а их бездумное применение может привести к серьезным рискам.