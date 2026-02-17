Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Открыт прием заявок на премию в области ИИ «Гравитация»

Ведомости

Начался прием заявок на премию в области искусственного интеллекта (ИИ) и больших данных «Гравитация». Подать заявку можно до 30 марта включительно, сообщает пресс-служба конкурса.

Премия проходит уже четвертый год подряд. Ее организаторами выступают Президентская академия, Томский государственный университет и Ассоциация «Университетский консорциум исследователей больших данных». Экспертами стали представители Института системного программирования РАН, Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Сколтеха и Сбера.

Премия проводится по четырем тематическим направлениям: «Данные», «Алгоритмы», «Практика» и «Потенциал». В каждом из них эксперты определят победителей и отметят наиболее перспективные проекты. Церемония награждения запланирована на май 2026 г.

В 2025 г. на участие было подано более 200 заявок от различных вузов, научных организаций, компаний, государственных учреждений, школ и ИТ-команд.

Как отметил заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук, искусственный интеллект является стратегической технологией, влияющей на развитие экономики, социальной сферы и науки, а подобные инициативы способствуют поддержке передовых разработок и достижению национальных целей в сфере технологического суверенитета.

19 ноября 2025 г. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны и регионам сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ. В декабре 2025 г. Путин назвал вопрос использования ИИ и больших данных одновременно «важным и чрезвычайно сложным». Он подчеркнул, что отказ от этих технологий означает потерю конкурентоспособности, а их бездумное применение может привести к серьезным рискам.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её