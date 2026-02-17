Под завалами здания военной полиции в Ленобласти нашли тела трех погибших

В здании военной комендатуры в городе Сертолове 17 февраля произошел взрыв. По предварительным данным, взрыв прогремел на третьем этаже около 14:20 мск. Два человека погибли. Дрозденко поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания.