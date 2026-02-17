Газета
Общество

Под завалами здания военной полиции в Ленобласти нашли тела трех погибших

Ведомости

В результате разбора завалов на месте частичного обрушения здания военной полиции на территории военного городка в Сертолове Ленинградской области были обнаружены тела трех погибших. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его информации, сейчас на месте происшествия работает специализированная техника, следственные действия продолжаются.

В здании военной комендатуры в городе Сертолове 17 февраля произошел взрыв. По предварительным данным, взрыв прогремел на третьем этаже около 14:20 мск. Два человека погибли. Дрозденко поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших при обрушении здания.

Военная прокуратура контролирует мероприятия, связанные с установлением причин обрушения здания в Сертолове. На место происшествия выехали работники военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона.

