Под завалами здания военной полиции в Ленобласти нашли тела трех погибших
В результате разбора завалов на месте частичного обрушения здания военной полиции на территории военного городка в Сертолове Ленинградской области были обнаружены тела трех погибших. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
По его информации, сейчас на месте происшествия работает специализированная техника, следственные действия продолжаются.
Военная прокуратура контролирует мероприятия, связанные с установлением причин обрушения здания в Сертолове. На место происшествия выехали работники военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона.