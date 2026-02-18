В Роспатенте зарегистрировали заявку от имени певицы Ларисы Долиной

Это дело вызвало общественный резонанс, вследствие чего в Госдуму был внесен законопроект, направленный на защиту добросовестных покупателей недвижимости от так называемых «возвратных» продаж, когда продавцы оспаривают сделки под предлогом обмана со стороны третьих лиц. В пояснительной записке отмечается, что существующая формулировка закона является размытой и зачастую позволяет недобросовестным продавцам и мошенникам, действующим с ними в сговоре, оспаривать уже состоявшиеся сделки после получения денег от покупателя. В результате в судах покупатели вынуждены доказывать свою добросовестность, а суды смещают акцент на действия продавца, что приводит к нарушению прав добросовестных приобретателей.