В Роспатенте зарегистрировали заявку от имени певицы Ларисы Долиной
От имени народной артистки Ларисы Долиной в Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака «Лариса Долина сохранить и приумножить». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные базы службы.
Заявка поступила в феврале 2026 г. Заявителем указана сама певица. Под брендом «Лариса Долина сохранить и приумножить» планируется вести деятельность в сфере операций с недвижимостью, а также предоставлять консультационные услуги по вопросам задолженности и помощь в подготовке юридических документов в России.
В августе 2024 г. Долина сообщила, что стала жертвой мошенников при продаже квартиры в Хамовниках за 112 млн рублей. Первоначально суды признали сделку недействительной и вернули жилье певице, но покупатель Полина Лурье оспорила эти решения. В декабре 2025 г. Верховный суд направил дело на пересмотр, после чего Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о выселении Долиной.
Это дело вызвало общественный резонанс, вследствие чего в Госдуму был внесен законопроект, направленный на защиту добросовестных покупателей недвижимости от так называемых «возвратных» продаж, когда продавцы оспаривают сделки под предлогом обмана со стороны третьих лиц. В пояснительной записке отмечается, что существующая формулировка закона является размытой и зачастую позволяет недобросовестным продавцам и мошенникам, действующим с ними в сговоре, оспаривать уже состоявшиеся сделки после получения денег от покупателя. В результате в судах покупатели вынуждены доказывать свою добросовестность, а суды смещают акцент на действия продавца, что приводит к нарушению прав добросовестных приобретателей.