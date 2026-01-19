В Госдуму внесли законопроект о защите покупателей жилья от «схемы Долиной»
В Госдуму внесен законопроект, направленный на защиту добросовестных покупателей недвижимости от так называемых «возвратных» продаж, когда продавцы оспаривают сделки под предлогом обмана со стороны третьих лиц. Соответствующий документ опубликован в думской базе.
Инициатива, разработанная для устранения законодательного пробела, известного как «схема Долиной», предусматривает внесение изменений в ст. 179 Гражданского кодекса РФ. Законопроект вводит презумпцию добросовестности покупателя при оспаривании сделок, совершенных под влиянием обмана продавца третьими лицами.
В пояснительной записке отмечается, что существующая формулировка закона является размытой и зачастую позволяет недобросовестным продавцам и мошенникам, действующим с ними в сговоре, оспаривать уже состоявшиеся сделки после получения денег от покупателя. В результате в судах покупатели вынуждены доказывать свою добросовестность, а суды смещают акцент на действия продавца, что приводит к нарушению прав добросовестных приобретателей.
Новые нормы обяжут продавца, оспаривающего сделку, доказывать, что покупатель знал или должен был знать об обмане со стороны третьих лиц. Это должно искоренить судебную практику, при которой имущество изымается у добросовестных покупателей, и сформировать единообразный подход к рассмотрению подобных дел.
В августе 2024 г. певица Лариса Долина сообщила, что стала жертвой мошенников и лишилась квартиры, которая была продана предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн руб. Изначально суды признали, что сделка была совершена певицей в неосознанном состоянии, и жилье вернули Долиной. Лурье оспорила эти решения. В декабре 2025 г. Верховный суд направил дело на пересмотр. 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках.