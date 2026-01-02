Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд отказался взыскать 15 млн рублей с умершего дроппера по делу Долиной

Ведомости

Йошкар-Олинский городской суд отказался взыскать 15 млн руб. с дроппера Александра Келдыбаева, который участвовал в схеме с обманом певицы Ларисы Долиной, он умер до начала судебного разбирательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

В них говорится, что 21 июня 2024 г. Келдыбаев получил от Долиной 5 млн руб., а 27 июня – еще 10 млн руб. Как пишет агентство, прокуратура пыталась взыскать с дроппера эти средства, поскольку, по мнению ведомства, в действиях Келдыбаева имеются признаки необоснованного обогащения.

О смерти дроппера стало известно 25 октября. «В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев А.В. умер», – говорилось в материалах дела. В связи со смертью ответчика производство по делу против него прекращено.

Суд обязал дропперов по делу Долиной выплатить певице почти 49 млн рублей

Общество

В августе 2024 г. Долина сообщила, что стала жертвой мошенников и лишилась квартиры, которая была продана предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн руб. Изначально суды признали, что сделка была совершена певицей в неосознанном состоянии, и жилье вернули Долиной. Лурье оспорила эти решения. В декабре 2025 г. Верховный суд направил дело на пересмотр. 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках.

31 декабря суд Йошкар-Олы взыскал с девятерых дропперов, использованных мошенниками в афере с деньгами Долиной, почти 49 млн руб. в пользу артистки.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте