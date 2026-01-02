Суд отказался взыскать 15 млн рублей с умершего дроппера по делу Долиной
Йошкар-Олинский городской суд отказался взыскать 15 млн руб. с дроппера Александра Келдыбаева, который участвовал в схеме с обманом певицы Ларисы Долиной, он умер до начала судебного разбирательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
В них говорится, что 21 июня 2024 г. Келдыбаев получил от Долиной 5 млн руб., а 27 июня – еще 10 млн руб. Как пишет агентство, прокуратура пыталась взыскать с дроппера эти средства, поскольку, по мнению ведомства, в действиях Келдыбаева имеются признаки необоснованного обогащения.
О смерти дроппера стало известно 25 октября. «В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев А.В. умер», – говорилось в материалах дела. В связи со смертью ответчика производство по делу против него прекращено.
В августе 2024 г. Долина сообщила, что стала жертвой мошенников и лишилась квартиры, которая была продана предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн руб. Изначально суды признали, что сделка была совершена певицей в неосознанном состоянии, и жилье вернули Долиной. Лурье оспорила эти решения. В декабре 2025 г. Верховный суд направил дело на пересмотр. 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках.
31 декабря суд Йошкар-Олы взыскал с девятерых дропперов, использованных мошенниками в афере с деньгами Долиной, почти 49 млн руб. в пользу артистки.