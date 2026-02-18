Представитель Долиной опроверг регистрацию певицей товарного знака

В базе Роспатента 18 февраля появилась информация о том, что от имени Долиной в службу подали заявку на регистрацию товарного знака «Лариса Долина сохранить и приумножить». Заявка поступила в феврале 2026 г. Заявителем указана сама певица. Под брендом «Лариса Долина сохранить и приумножить» планируется вести деятельность в сфере операций с недвижимостью, а также предоставлять консультационные услуги по вопросам задолженности и помощь в подготовке юридических документов в России.