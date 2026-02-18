Газета
Главная / Общество /

Представитель Долиной опроверг регистрацию певицей товарного знака

Ведомости

Народная артистка России Лариса Долина не обращалась в Роспатент для регистрации товарного знака в сфере недвижимости. Об этом ТАСС сообщил представитель певицы Сергей Пудовкин. 

«В данном случае налицо признаки мошенничества. Уверен, соответствующие структуры никогда не зарегистрируют данную заявку, это очевидный фальсификат», – сказал он.

Пудовкин также призвал граждан быть бдительными и заботиться о своей безопасности. Он также отметил, что опыт, связанный с мошенниками, стал для Долиной болезненным и жестоким.

В базе Роспатента 18 февраля появилась информация о том, что от имени Долиной в службу подали заявку на регистрацию товарного знака «Лариса Долина сохранить и приумножить». Заявка поступила в феврале 2026 г. Заявителем указана сама певица. Под брендом «Лариса Долина сохранить и приумножить» планируется вести деятельность в сфере операций с недвижимостью, а также предоставлять консультационные услуги по вопросам задолженности и помощь в подготовке юридических документов в России.

В августе 2024 г. Долина сообщила, что стала жертвой мошенников при продаже квартиры в Хамовниках за 112 млн рублей. Первоначально суды признали сделку недействительной и вернули жилье певице, но покупатель Полина Лурье оспорила эти решения. В декабре 2025 г. Верховный суд направил дело на пересмотр, после чего Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о выселении Долиной.

