ТАСС: отставка судьи по делу Галицкой стала следствием вмешательства Краснова
Председателя Верховного суда Игоря Краснова возмутила история с арестом Алии Галицкой, покончившей с собой в изоляторе временного содержания. Отставка судьи, вынесшего решение о заключении ее под стражу, стала следствием его вмешательства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник добавил, что председатель Истринского суда также подал заявление о сложении с себя полномочий.
18 февраля Московский областной суд вынес частное постановление в отношении судьи, по решению которого была арестована Галицкая. Кроме того, Мособлсуд отменил постановление Истринского городского суда и прекратил производство по ходатайству следователя об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
6 февраля Истринский суд заключил Галицкую под стражу на два месяца. Она проходила по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа – экс-топ-менеджера Альфа-банка Александра Галицкого. Максимально ей грозило лишение свободы сроком 15 лет. 8 февраля стало известно, что Галицкая совершила самоубийство в ИВС Истры. Она оставила записку, в котором винила в случившемся экс-супруга.