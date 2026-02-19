ТАСС: отставка судьи по делу Галицкой стала следствием вмешательства Краснова

6 февраля Истринский суд заключил Галицкую под стражу на два месяца. Она проходила по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа – экс-топ-менеджера Альфа-банка Александра Галицкого. Максимально ей грозило лишение свободы сроком 15 лет. 8 февраля стало известно, что Галицкая совершила самоубийство в ИВС Истры. Она оставила записку, в котором винила в случившемся экс-супруга.