Суд вынес определение судье, который отправил Галицкую под арест
Московский областной суд вынес частное постановление в отношении судьи, по решению которого была арестована Алия Галицкая. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Московской области. В суде указали на отсутствие надлежащей мотивировки.
«Строгое указание на нарушение, которое он допустил, – серьезное препятствие карьерному росту. Может также служить основанием к дисциплинарной проверке», – сказал «Ведомостям» источник, близкий к судебной системе.
Кроме того, Мособлсуд отменил постановление Истринского городского суда и прекратил производство по ходатайству следователя об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.
6 февраля Истринский суд заключил Галицкую под стражу на два месяца. Она проходила по делу о вымогательстве $150 млн у бывшего мужа экс-топ-менеджера Альфа-банка Александра Галицкого. Максимально ей грозило лишение свободы сроком 15 лет. 8 февраля стало известно, что Галицкая совершила самоубийство в ИВС Истры. Она оставила записку, в котором винит в случившемся экс-супруга.
10 февраля Пресненский суд отказался снять арест с имущества Галицкого, наложенный по иску бывшей жены. Под арестом находятся активы общей стоимостью 435 млн руб., включая элитную недвижимость в Москве и Подмосковье.
17 февраля суд завершил производство по поводу спора Алии и Александра Галицких о месте проживания их совместных дочерей и уплате алиментов. Процесс завершили в связи со смертью матери, дети останутся с отцом.