Мосгорсуд оставил в силе ограничение звонков в Telegram и WhatsApp
Московский городской суд согласился с решением первой инстанции прекратить производство по делу об ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом говорится в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Суд рассмотрел апелляционные жалобы на решение Таганского районного суда. Апелляционная коллегия по административным делам оставила решение суда первой инстанции без изменения.
25 декабря 2025 г. Таганский суд прекратил производство по административному иску от Константина Ларионова и еще 105 соистцов к Роскомнадзору и Минцифры. Они хотели признать незаконным частичное ограничение звонков в мессенджерах. Однако, по данным суда, Ларионов не предоставил доказательств, что он уполномочен подавать иск в защиту прав владельцев Telegram и WhatsApp.
13 августа 2025 г. Роскомнадзор принял меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp. В ведомстве объяснили это тем, что мессенджеры стали основными сервисами, используемыми для вымогательства и вовлечения граждан в террористическую деятельность. 10 февраля Роскомнадзор сообщил о решении продолжить ограничительные меры в отношении Telegram и других мессенджеров, нарушающих российское законодательство.