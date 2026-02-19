Мосгорсуд оставил в силе ограничение звонков в Telegram и WhatsApp

25 декабря 2025 г. Таганский суд прекратил производство по административному иску от Константина Ларионова и еще 105 соистцов к Роскомнадзору и Минцифры. Они хотели признать незаконным частичное ограничение звонков в мессенджерах. Однако, по данным суда, Ларионов не предоставил доказательств, что он уполномочен подавать иск в защиту прав владельцев Telegram и WhatsApp.